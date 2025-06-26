На Калининградском янтарном комбинате найден инклюз с древним тараканом

На Калининградском янтарном комбинате, принадлежащем госкорпорации «Ростех», был обнаружен инклюз с полностью сохранившимся ископаемым тараканом. Возраст насекомого оценивается в 35–40 млн лет. Найденный камень станет одним из главных лотов на аукционе уникального янтаря, который пройдет 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum'25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Янтарный комбинат Фото: Янтарный комбинат

Инклюз был найден во время ручной сортировки и весит всего 7 г. Таракан законсервирован в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм. Он застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев, что позволяет детально рассмотреть его крылья, лапки и голову.

Анна Дугина, специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината, отметила: «Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря. Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков. Насекомое было накрыто смолой крайне удачно. Таракан расположен у самой поверхности камня, но при этом на достаточном удалении от края. Это позволило заметить инклюз во время сортировки, а затем выполнить шлифовку и полировку поверхности, не повредив включение».

Обнаруженный инклюз будет выставлен на аукцион уникального янтаря, который состоится 2 августа на ВДНХ. Участие в аукционе смогут принять все желающие, а документация и правила будут опубликованы на официальном сайте янтарного комбината за месяц до торгов.