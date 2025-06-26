Бывший глава Катав-Ивановского района скончался в колонии

Скончался бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Николай Шиманович. О его смерти сообщила местная администрация.

«26 июня в Катав-Ивановский муниципальный район пришла трагическая новость! Умер бывший Глава Катав-Ивановского муниципального района — Шиманович Николай Иванович. Администрация выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича»,— прокомментировали в мэрии.

Николай Шиманович руководил администрацией Катав-Ивановского района с 2021-го по апрель 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года Златоустовский городской суд признал главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года Николай Шиманович, будучи адвокатом, похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Экс-глава вину не признал и обжаловал приговор. В апреле Челябинский областной суд смягчил ему наказание до пяти лет лишения свободы и 500 тыс. руб. штрафа.

Ольга Воробьева