В Ульяновске выясняют обстоятельства смерти диспетчера на рабочем месте

Государственная инспекция труда в Ульяновской области начала расследование смерти сотрудника Ульяновского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 23 июня 2025 года, когда диспетчер-инструктор 1970 года рождения скончался на рабочем месте из-за резкого ухудшения здоровья.

Для выяснения всех обстоятельств создана комиссия под руководством представителя инспекции труда. В ближайшее время будет проведен анализ документов, касающихся трудовой деятельности погибшего, включая режим труда и отдыха. Также будут истребованы результаты судебно-медицинской экспертизы.

Андрей Сазонов