В Ярославской области определены сроки разработки новых генпланов и ПЗЗ

Правительство Ярославской области утвердило план-график подготовки проектов генпланов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) округов. Постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Колядин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Ярославле генплан будут разрабатывать в 2026 году, а проект правил землепользования — в 2027 году. Такие же даты обозначены у Переславля-Залесского и Рыбинска.

На 2027-й год намечена разработка проектов генеральных планов Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Даниловского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского округов. Проекты правил землепользования и застройки этих же округов будут разрабатывать в 2028 году.

В 2028 году намерены разработать генпланы Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, Некоузского и Первомайского округов. Правила землепользования и застройки будут разрабатывать в 2029 году.

Напомним, что с 2025 года полномочия по составлению и изменению генпланов перешли с муниципального на региональный уровень.

Алла Чижова