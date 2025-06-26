Семь водоемов Удмуртии соответствуют санитарным правилам и пригодны для купания. Соответствующие заключения выдало региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В список вошли:

Пруд на реке Чумойка в деревня Шудья (спортивный комплекс «Чекерил»),

Пазяльский пруд на реке Пазялка в деревне Пазял в Можгинском районе,

Горнякский пруд, расположенный в 1000 м южнее деревни Лудзи-Шудзи в Можгинском районе,

Кинягильский пруд на реке Кинягил в селе Можга в Можгинском районе,

Пруд в городе Можга на реке Дубовка,

Пруд на территории базы отдыха «Красная горка»,

пруд в селе Грахово на реке Мелекеска в Граховском районе.

Напомним, в Удмуртии утвердили новые Правила охраны жизни людей на водных объектах в регионе: ими запрещается плавать в необорудованных водоемах, пить на них алкоголь и купаться в пьяном виде, заплывать за буйки и допускать нахождение на водоемах детей без сопровождения взрослых. За нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб.