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Семь водоемов Удмуртии соответствуют санитарным правилам и пригодны для купания

Семь водоемов Удмуртии соответствуют санитарным правилам и пригодны для купания. Соответствующие заключения выдало региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В список вошли:

  • Пруд на реке Чумойка в деревня Шудья (спортивный комплекс «Чекерил»),
  • Пазяльский пруд на реке Пазялка в деревне Пазял в Можгинском районе,
  • Горнякский пруд, расположенный в 1000 м южнее деревни Лудзи-Шудзи в Можгинском районе,
  • Кинягильский пруд на реке Кинягил в селе Можга в Можгинском районе,
  • Пруд в городе Можга на реке Дубовка,
  • Пруд на территории базы отдыха «Красная горка»,
  • пруд в селе Грахово на реке Мелекеска в Граховском районе.

Напомним, в Удмуртии утвердили новые Правила охраны жизни людей на водных объектах в регионе: ими запрещается плавать в необорудованных водоемах, пить на них алкоголь и купаться в пьяном виде, заплывать за буйки и допускать нахождение на водоемах детей без сопровождения взрослых. За нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб.

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