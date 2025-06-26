Семь водоемов Удмуртии соответствуют санитарным правилам и пригодны для купания
Семь водоемов Удмуртии соответствуют санитарным правилам и пригодны для купания. Соответствующие заключения выдало региональное управление Роспотребнадзора.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В список вошли:
- Пруд на реке Чумойка в деревня Шудья (спортивный комплекс «Чекерил»),
- Пазяльский пруд на реке Пазялка в деревне Пазял в Можгинском районе,
- Горнякский пруд, расположенный в 1000 м южнее деревни Лудзи-Шудзи в Можгинском районе,
- Кинягильский пруд на реке Кинягил в селе Можга в Можгинском районе,
- Пруд в городе Можга на реке Дубовка,
- Пруд на территории базы отдыха «Красная горка»,
- пруд в селе Грахово на реке Мелекеска в Граховском районе.
Напомним, в Удмуртии утвердили новые Правила охраны жизни людей на водных объектах в регионе: ими запрещается плавать в необорудованных водоемах, пить на них алкоголь и купаться в пьяном виде, заплывать за буйки и допускать нахождение на водоемах детей без сопровождения взрослых. За нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб.