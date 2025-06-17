В Удмуртии будут штрафовать за купание в пьяном виде на местных водоемах

В Удмуртии утвердили новые Правила охраны жизни людей на водных объектах в регионе: ими запрещается плавать в необорудованных водоемах, пить на них алкоголь и купаться в пьяном виде, заплывать за буйки и допускать нахождение на водоемах детей без сопровождения взрослых. Об этом сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Соответствующее постановление правительства региона вступает в силу 26 июня. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 150 руб. до 2 тыс. руб. для физлиц, от 1 до 2 тыс. руб. — для должностных лиц, от 3 до 5 тыс. руб. — для юрлиц.

С начала купального сезона в районах работают патрульные группы. Они обследуют необорудованные места массового отдыха населения на водных объектах.