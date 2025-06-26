В Самаре ООО «Универсал» уличили в нарушении требований трудового законодательства
Прокуратурой Самары проведена проверка исполнения требований трудового законодательства ООО «Универсал». Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ходе проверки были выявлены факты нарушения охраны труда — невключения обязательных условий в трудовые договоры с работниками и невыплаты в срок заработной платы при увольнении работника.
По результатам проверки директору общества было внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя организации и начальника отдела кадрового производства возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» и «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.