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В Самаре ООО «Универсал» уличили в нарушении требований трудового законодательства

Прокуратурой Самары проведена проверка исполнения требований трудового законодательства ООО «Универсал». Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены факты нарушения охраны труда — невключения обязательных условий в трудовые договоры с работниками и невыплаты в срок заработной платы при увольнении работника.

По результатам проверки директору общества было внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя организации и начальника отдела кадрового производства возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» и «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Алексей Алексеев

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