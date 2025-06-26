Австралия включила в новый санкционный список главу Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «Татавтодора» Айрата Шаймиева. Всего под ограничения попали 37 граждан и 7 организаций России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Австралия ввела санкции против Рустама Минниханова и Айрата Шаймиева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Австралия ввела санкции против Рустама Минниханова и Айрата Шаймиева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новый пакет санкций включает финансовые ограничения и запрет на въезд в страну. Под рестрикции попали предприятия оборонной, энергетической, транспортной и страховой сферы, а также те, кто «распространяет российскую пропаганду», как пояснила австралийский министр.

В санкционный список также вошли члены правлений «Газпром нефти», Газпромбанка, «Русгидро» и «Совкомфлота». Ограничения коснулись артиста Ярослава Дронова (Shaman), медиаменеджера Арама Габрелянова, актера Вячеслава Манучарова и других представителей российских СМИ и культуры.

Среди организаций под санкции попали страховая компания «Согласие», АО «Микрон», производитель процессоров «Байкал электроникс» и ряд других предприятий.

С марта 2014 года Австралия объявляла о введении антироссийских ограничений более 30 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,2 тысячи граждан и более 300 предприятий России и Белоруссии.

Ранее власти Канады внесли в санкционные списки Айрата и Радика Шаймиевых.

Анар Зейналов