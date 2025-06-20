В Новороссийске врачи удалили трихобезоар у 4-летней девочки

Хирурги Городской больницы Новороссийска удалили гигантский трихобезоар у 4-летней девочки. Инородное тело, сформированное из в желудке из проглоченных волос, нарушало пищеварение ребенка, сообщили в пресс-службе горбольницы №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ребенок поступил в отделение детской хирургии с жалобами на острые боли в животе, рвотой и полным отказом от приемов еды. Первоначальный диагноз специалистов – аппендицит, однако после гастроскопии в желудке девочки обнаружили гигантский трихобезоар.

Удалить инородное дело эндоскопически не удалось из-за больших размеров, девочку прооперировали. Операция прошла успешно, пациентку выписали после полного выздоровления. Первые дни ребенку пришлось питаться внутривенно, на пятые сутки девочка смогла вернуться к обычной еде.