В Минераловодском округе отремонтируют 20 домов за 59 млн рублей
В Минераловодском округе стартует капитальный ремонт 20 многоквартирных домов. Подрядчиком выступила компания «ПромАртСК», размер контракта превышает 59 млн руб., сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Большинство зданий представляют собой типовую индустриальную застройку второй половины XX века. Дома характеризуются высоким износом, устаревшими инженерными системами и слабой теплоизоляцией.
В рамках контракта планируется восстановить 28 конструктивных элементов. Это включает кровлю, восемь фасадов, фундамент, подвальные помещения и 17 внутридомовых инженерных систем.
Глава краевого фонда Павел Корниенко подчеркнул важность своевременной оплаты взносов на капитальный ремонт.
«Отказ платить взносы на капитальный ремонт — не экономия, а откладывание расходов с процентами»,— заявил он.