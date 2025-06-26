В Минераловодском округе отремонтируют 20 домов за 59 млн рублей

В Минераловодском округе стартует капитальный ремонт 20 многоквартирных домов. Подрядчиком выступила компания «ПромАртСК», размер контракта превышает 59 млн руб., сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большинство зданий представляют собой типовую индустриальную застройку второй половины XX века. Дома характеризуются высоким износом, устаревшими инженерными системами и слабой теплоизоляцией.

В рамках контракта планируется восстановить 28 конструктивных элементов. Это включает кровлю, восемь фасадов, фундамент, подвальные помещения и 17 внутридомовых инженерных систем.

Глава краевого фонда Павел Корниенко подчеркнул важность своевременной оплаты взносов на капитальный ремонт.

«Отказ платить взносы на капитальный ремонт — не экономия, а откладывание расходов с процентами»,— заявил он.

Николай Аксенов