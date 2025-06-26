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Росприроднадзор проводит проверку на Челябинском трубопрокатном заводе

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую проверку АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Специалисты оценят выполнение третьего этапа мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства вместе с экспертами федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» отберут пробы промышленных выбросов и проанализируют документацию предприятия. ЧТПЗ необходимо было достичь установленных квот по выбросам загрязняющих веществ.

Челябинск принимает участие в федеральном проекте «Чистый воздух», целью которого является снижение загрязнения воздуха в промышленных центрах России.

Виталина Ярховска

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