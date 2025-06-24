В Казани сгорели пять пассажирских автобусов при пожаре в ПАТП-2

В Казани на улице Крылова произошел пожар в боксе пассажирского автотранспортного предприятия ПАТП-2, в результате которого повреждены пять автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани сгорели пять автобусов при пожаре в ПАТП-2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Казани сгорели пять автобусов при пожаре в ПАТП-2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан Следующая фотография 1 / 2 В Казани сгорели пять автобусов при пожаре в ПАТП-2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Казани сгорели пять автобусов при пожаре в ПАТП-2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Возгорание произошло в отдельно стоящем боксе, рассчитанном на 60 автобусов. Работники предприятия успели эвакуировать 55 машин до прибытия пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь за полчаса, общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Причину возгорания установят дознаватели Госпожнадзора. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности узлов, систем и механизмов одного из транспортных средств.

ПАТП-2 является одним из крупнейших автобусных предприятием Казани, на которое приходится 80% всех автобусных перевозок в городе. Автобусы предприятия приобретены по договорам лизинга. В 2015 году ПАТП-2 получило в лизинг 93 автобуса НЕФАЗ общей стоимостью 682,8 млн рублей при общей сумме договора 997,3 млн рублей сроком на пять лет. В октябре 2024 года предприятие получило еще 40 новых автобусов НЕФАЗ, работающих на природном газе.

Анар Зейналов