Сальдо ожидает появления города-курорта на юге Херсонской области

Строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет курортом, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, мастер-план уже реализовывают, проложена нужная инженерная инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Сальдо заявил, что город будет выглядеть «очень красиво, привлекательно и удобно». Планируется строить здания высотой не более девяти этажей, значительные по площади территории выделяются для индивидуального жилищного строительства. «Но оно будет не хаотичное, а спланированное»,— уточнил губернатор в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

Согласно планам местных властей, первая очередь строительства нового города даст возможность для проживания 30 тыс. человек. Участникам военной операции на Украине намерены выдавать участки на льготных условиях. Помимо жилой застройки и социальных объектов планируется построить туристическую инфраструктуру.

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.