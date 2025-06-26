Иноагент Каспаров мог участвовать в подготовке переворота в Южном Судане

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) может быть замешан в попытке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Шахматист фигурирует в деле стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича, говорится в публикации. В марте 2024 года прокуроры в штате Аризона обвинили их в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан. Утверждается, что они планировали закупить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, однако на это не хватило денег.

Соучредитель торговой компании Jane Street Роберт Граниери признал, что выдал средства на закупку оружия, но он уверяет, что его заставили это сделать обманом. По данным агентства, Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) познакомил господ Аджака и Граниери. Сам шахматист ушел от ответа на вопрос агентства о возможной причастности к попытке госпереворота. «Мои достижения и ценности очевидны и неизменны. Большую часть своей жизни я отстаивал гражданские права и продвигал демократию во всем мире»,— сказано в его комментарии.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Южный Судан накаляется изнутри».