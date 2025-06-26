Сочи возглавил топ направлений для отдыха в июле

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в июле. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 15% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в июле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 8% июльских бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта, которая собрала 5% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в июле вошел Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорты Краснодарского края — Адлер и Сочи — сохранили позиции в десятке наиболее востребованных направлений для отдыха в июле 2025 года. Несмотря на общее снижение интереса к южным регионам, оба города продолжают пользоваться устойчивым спросом у путешественников.

Мария Удовик