Белоусов в Китае обвинил Запад в создании очагов нестабильности в странах ШОС

В мире растет конфликтный потенциал, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании министров обороны стран—участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Источником негативных тенденций он считает действия западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Florence Lo / Reuters Андрей Белоусов

Фото: Florence Lo / Reuters

«Военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению»,— сказал глава Минобороны (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, в последнее время «обострились геополитические противоречия» и «разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности». Рост конфликтного потенциала он охарактеризовал как «угрожающий».

Андрей Белоусов полагает, что роль призванных обеспечивать мировую стабильность международных институтов упала «на недопустимый уровень». Указанные тенденции он считает следствием «деструктивного курса коллективного Запада». В результате «создаются многочисленные очаги нестабильности», в том числе на территории ШОС «и по ее периметру», добавил министр.