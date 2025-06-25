Белоусов прибыл в Китай на совещание министров обороны стран ШОС

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов прибыл с визитом в Циндао (Китай). Он примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба министерства.

На мероприятии планируется обсудить «актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности», а также укрепление оборонного сотрудничества в рамках организации. Также господин Белоусов проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных военных ведомств. С кем конкретно, в Минобороны не уточнили.

В совещании также примут участие генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, сообщили в Минобороны.

Андрей Белоусов в октябре 2024 года посетил Пекин. Он встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсяем. Господин Белоусов заявил, что военные ведомства двух стран солидарны в оценках ситуации в мире и у них есть «общее понимание того, что надо вместе сделать».