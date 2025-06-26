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Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу в прежнем режиме

Ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Самары и Ульяновска в ночь со среды на четверг. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее над территорией Самарской и Ульяновской области были сбиты вражеские дроны. Никто не погиб и не пострадал. В Ульяновской области была ограничена работа мобильной связи.

Введенные в аэропортах регионов ограничения привели к задержке и отмене ряда рейсов. В этот период на запасные аэродромы ушел один самолет, летевший в Ульяновск, и 12 —летевших в Самару.

Георгий Портнов