Над Самарской областью сбиты еще два беспилотника

Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Самарской областью. Это произошло в период с 13:00 до 15:00 (MSK) в среду, 25 июня, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этот же период четыре БПЛА были сбиты над Воронежской областью и два — над Курской. В настоящее время из-за ограничений на перелеты отменены 11 рейсов, летевших в Самару из Казани, Москвы и Новосибирска. Кроме того, отменены 12 самолетов из Самары в Москву и Новосибирск. Остальные рейсы задерживаются. Вечером во вторник, 24 июня, Самарская область уже подвергалась атаке БПЛА. Над территорией региона был сбит один дрон.

Георгий Портнов