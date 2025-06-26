Спрос на отдых в Краснодарском крае резко снизился

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль-август на 24 июня составила 17,7%. Это на 6,4 процентного пункта (п. п) меньше, или 26,7%, в годовом выражении, подсчитали в системе управления гостиничными бронированиями Travelline.

В «Островке» оценивают долю Краснодарского края в 13% от объема продаж по России, говоря о снижении на 6,4 п. п. В OneTwoTrip заметили сокращение показателя на 5 п. п, до 12,7%. В «Интуристе» зафиксировали снижение доли Краснодарского края в структуре летних продаж, хотя и называют его незначительным.

Снижение связано с экологической обстановкой и ограничениями в пляжных зонах, поясняют в «Островке». После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года часть пляжей Анапы, Темрюка и прилегающих районов оказалась непригодна для купания. Доля Анапы в структуре гостиничных бронирований края на июль-август 2025 года, по данным Travelline, сократилась более чем в два раза, с 15,3% до 7,2%.

Средняя стоимость проданной ночи на июль-август в Краснодарском крае, по данным Travelline, за год выросла на 13,5%, до 14,5 тыс. руб., включая дополнительные услуги. В Анапе показатель прибавил 18,3%, до 18,5 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «И краснодаром не надо».