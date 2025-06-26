Суд оштрафовал петербурженку, передавшую ГИБДД взятку за экзамен по вождению

Калининский районный суд Петербурга назначил штраф в 300 тыс. рублей местной жительнице, решившей за взятку «купить» экзамен по вождению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов (ОПС) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, осужденная в январе 2024 года проходила обучение в автошколе и согласилась в ответ на предложение инструктора передать неустановленным сотрудникам МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 35 тыс. рублей за успешную сдачу экзамена по вождению. Деньги фигурантка перевела со своей банковской карты.

Как сообщили в ОПС, подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трех инспекторов ГИБДД задержали в Ленобласти за получение взяток.

Дарья Астанина