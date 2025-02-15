Трех инспекторов ГИБДД задержали в Ленобласти за получение взяток

Трех должностных лиц МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки, сообщает СУ СК Ленобласти. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что гаишники Тосненского района через посредников получали деньги за успешную сдачу экзаменов на водительские права.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). У участников криминальной схемы уже провели обыски. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых и причастных к делу лиц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что учеников петербургской автошколы обвинили в попытке дать взятку сотрудникам МРЭО.

Андрей Маркелов