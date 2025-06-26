В Ставрополье усилят контроль за летним отдыхом детей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение проверить безопасность и качество детского отдыха в летних учреждениях региона. В 2025 году лагеря планируют принять около 90 тыс. ребят. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За первый месяц каникул чрезвычайных ситуаций в детских учреждениях зафиксировано не было.

«Контроля не может быть слишком много, если речь идет о благополучии и безопасности детей. Поэтому и в разгар сезона мы еще раз посмотрим на лагеря — от питания до организации досуга», — написал господин Владимиров в социальных сетях.

Губернатор поручил министерству образования края и администрациям округов внимательно и ответственно подойти к поставленным задачам. Оставшиеся два месяца лета должны пройти спокойно и безопасно.

Валентина Любашенко