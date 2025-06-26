В Тюменской области за шесть лет заменят более 800 лифтов

В течение ближайших шести лет в Тюменской области планируется заменить 810 лифтом, передает региональный департамент ЖКХ со ссылкой на директора департамента Семена Тегенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас Семен Тегенцев вместе с руководителем регионального Фонда капитального ремонта МКД Константином Самосватовым находятся в Москве на 12 международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week, в рамках которой прошло всероссийское совещание по вопросам замены лифтового оборудования при капремонте. «Новые кабины установят в 321 доме. Фонд уже обновил около 1100 подъемников. По темпам замены кабин мы одни из лучших в стране»,— отметил господин Тегенцев.

В этом году планируется заменить 128 лифтов в 47 домах региона. Их требуется менять каждые 25 лет по истечению срока эксплуатации.

Напомним, к началу 2025 года в 347 многоквартирных домах Тюменской области по программе капитального ремонта были отремонтированы 1105 лифтовых кабин, сумма работ составила более 2 млрд руб.

Ирина Пичурина