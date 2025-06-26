Ставропольский «Честный знак» помог легализовать производителей воды

Власти Ставропольского края с помощью системы маркировки «Честный знак» легализовали 21 производителя напитков, включая 14 предприятий по выпуску минеральной воды и семь — безалкогольных напитков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выявление теневых предприятий стало возможным благодаря внедрению системы маркировки в рамках борьбы с контрафактной продукцией»,— сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

По данным краевого министерства экономического развития, на январь 2023 года в регионе официально работало 34 предприятия по производству минеральной воды. За семь месяцев 2024 года объем выпуска минеральной воды в крае увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост связывают с увеличением туристического потока в регион и расширением экспортных поставок.

Валентина Любашенко