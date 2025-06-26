В Волгограде возбудили дело о фиктивном трудоустройстве на почту

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о фиктивном трудоустройстве (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении руководителя почтового отделения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура Красноармейского района Волгограда обнаружила нарушения в деятельности одного из почтовых отделений. Там, как выяснилось, руководство трудоустроило местную жительницу на должность уборщика производственных и служебных помещений.

При этом женщина фактически не работала в почтовом отделении, но ей выплатили зарплату в размере порядка 300 тыс. руб. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по данному факту.

Павел Фролов