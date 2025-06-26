Двух преподавателей техникума Дивногорска будут судить за взятки от абитуриентов

Красноярское управление СК завершило расследование дела в отношении двух преподавателей одного из техникумов Дивногорска. Педагоги обвиняются в 22 эпизодах получения взяток на общую сумму свыше 1,5 млн руб., рассказали в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам дела, с августа 2017-го по август 2023 года преподаватель иностранного языка и преподаватель русского языка и литературы, являясь в разное время ответственными секретарями приемной комиссии, брали от абитуриентов взятки за незаконное поступление в учебное заведение без сдачи экзаменов. Расследование установило, что педагоги получили свыше 1,5 млн руб., деньги они делили между собой поровну.

В управлении СК сообщили, что абитуриентов освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о фактах передачи взяток и сотрудничеством со следствием.

Илья Николаев