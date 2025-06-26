Под Волгоградом астраханец получил два года колонии за нападение с ножом

Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Астраханской области по уголовному делу о хулиганстве в общественном месте (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, вечером 27 марта текущего года нетрезвый фигурант демонстрировал вызывающее поведение и оскорблял прохожих близ сетевого магазина в центре р.п. Иловля. Двое покупателей, которые вышли из торговой точки, сделали ему замечание, после чего тот ударил ножом одного из потерпевших по руке и бросил холодное оружие в сторону убегавшего второго мужчины, но промахнулся.

На место прибыли полицейские, которые пресекли противоправную деятельность. Фигурант полностью признал свою вину. По решению суда он получил два года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов