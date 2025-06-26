После взрыва в пятиэтажке в Ивделе госпитализированы четыре человека

В результате взрыва в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса, 33а в Ивделе в местную ЦРБ госпитализированы четыре человека, их состояние — средней степени тяжести, сообщили в городской администрации. Три человека от госпитализации отказались. Также отмечается, что тела двух погибших сильно обгорели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики Свердловской области, администрация развернула пункт временного размещения в гостинице «Ивдель», пока все жители разместились у родственников. Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель доложил о произошедшем врио свердловского губернатора Денису Паслеру.

В ночь на 26 июня в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса, 33 в Ивделе (Свердловская область) произошел взрыв, предположительно, газового баллона, после этого начался пожар, сейчас он ликвидирован. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восьмерых детей, два человека погибли. В здании обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ирина Пичурина