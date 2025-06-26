Жители Тувы на сходах определят подходящую республике модель самоуправления

В каждом районе и поселении Республики Тыва пройдут сходы, на которых жители обсудят целесообразность перехода на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). О соответствующем решении правительства региона сообщил официальный портал Тувы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня вступил в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предполагает переход на одноуровневую модель МСУ с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов в селах и поселках. Но закон оставляет за регионами с национальными, социально-экономическими и другими особенностями право сохранить действующую двухуровневую модель.

«Комментируя новый закон, и. о. вице-премьера республики Айдыс Сынаа отметил, что переход на одноуровневую систему предполагает сокращение бюджетных расходов, консолидацию средств, большую прозрачность власти и другие преимущества. Однако есть нюансы, которые в конкретных случаях требуют народного совета»,— отмечается в сообщении правительства.

Тува стала единственным сибирским регионом, где перед принятием решения о модели МСУ пройдет массовый опрос граждан в форме сходов.

Валерий Лавский