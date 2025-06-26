Жителя Хакасии отправили на исправработы за призывы к расправе над госслужащими

Аскизский районный суд Хакасии приговорил к одному году исправительных работ 53-летнего местного жителя за призывы в соцсетях к расправе над госслужащими. Кроме того, ему запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов, рассказали в республиканском управлении ФСБ России, чьи материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, безработный житель села Аскиз в личном аккаунте соцсети «Одноклассники» призывал к физической расправе над представителями органов государственной власти. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Обвиняемый дал признательные показания.

Илья Николаев