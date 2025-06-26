Сотрудница интерната потратила на ставки 1,5 млн рублей пенсий подопечных

Прокуратура Дальнегорска в Приморском крае утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста по социальной работе психоневрологического интерната. Женщина обвиняется в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

«По версии следствия, с августа по декабрь 2024 года женщина присвоила пенсионные выплаты недееспособных и ограниченно дееспособных граждан на сумму 1,5 млн руб. Затем она растратила эти средства, сделав ставки в букмекерской конторе»,— сказано в сообщении надзорного ведомства.

На имущество обвиняемой в качестве обеспечительной меры наложен арест. Бывшей сотруднице интерната также предъявлены гражданские иски о возмещении ущерба.

Алексей Чернышев, Владивосток