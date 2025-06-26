На Камчатке неизвестный выстрелил в лицо местному предпринимателю и скрылся

В Петропавловске-Камчатском около 8:00 утра (23:00 мск) неизвестный выстрелил в лицо камчатскому предпринимателю и скрылся с места происшествия, передает местное агентство «Камчатка-Информ».

По данным источников агентства, вооруженное нападение на 57-летнего предпринимателя произошло у дома номер 15 на бульваре Рыбацкой славы. Пострадавший выжил и госпитализирован.

По сведениям источников в силовых структурах, неизвестный в балаклаве выстрелил в лицо мужчине из огнестрельного оружия (предположительно, кустарного производства) и скрылся с места преступления. По неподтвержденным данным, нападавший был на велосипеде. В УМВД по Камчатскому краю «Ъ» подробности пока сообщить не смогли, отметив, что проводятся следственные действия.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский