Суд Еревана арестовал лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстаняна

Суд общей юрисдикции Еревана заключил под арест сроком на два месяца лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом журналистам сообщил его адвокат Ованес Худоян.

Как отметил господин Худоян, защита намерена обжаловать решение в Апелляционном суде.

Ранее силовики задержали Баграта Галстаняна и его соратников по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предотвращении «масштабного и зловещего плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на «Священную борьбу».