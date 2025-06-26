Четверо жителей Камчатки пойдут под суд за ограбление участника СВО

УМВД России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК) денег у участника СВО. Фигуранты дела — четверо жителей Петропавловска-Камчатского в возрасте от 29 до 35 лет, сообщили «Ъ» в пресс-службе УМВД. Троим из них также инкриминируется грабеж (ст. 161 УК).

По данным следствия, в сентябре 2024 года 49-летний участник СВО, проходивший в Петропавловске-Камчатском реабилитацию после ранения, стал обладателем крупной суммы денег. Он рассказал об этом своему 35-летнему приятелю. Тот, решив завладеть деньгами, привлек для реализации преступного плана троих знакомых.

«Сообщники заманили потерпевшего в лесной массив в пригороде и, угрожая физической расправой, стали требовать 2 млн рублей. В целях принуждения потерпевшего к передаче означенных ими денежных средств они избили мужчину алюминиевой битой.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, гражданин предоставил злоумышленникам доступ к своему банковскому счету, откуда налетчики перевели себе все имевшиеся финансы в размере 32 тыс. рублей»,— рассказали в полиции. Затем они заставили свою жертву написать фиктивную долговую расписку и сказать на видео о наличии долга. Мужчину продержали в квартире одного из подельников всю ночь и отпустили только утром следующего дня с условием, что вечером он отдаст им требуемую сумму.

Но оказавшийся на воле боец немедленно сообщил о случившемся руководству и правоохранителям. Вымогателей задержали сотрудники УФСБ, все четверо содержатся под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский