В Новороссийске прооперировали 101-летнюю пациентку с переломом бедра

В Городской больнице №1 Новороссийска врачи провели остеосинтез бедренной кости 101-летней пациентке с закрытым переломом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал Евгения Филиппова

Учитывая возраст женщины и тяжесть травмы, специалисты предварительно оценили общее состояние здоровья и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Через небольшой разрез в бедренный канал ввели металлический штифт, фиксирующий фрагменты кости.

По информации больницы, данная методика позволяет пациенту начать вставать и передвигаться уже на следующий день после операции. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей и проходит этап реабилитации при участии специалистов по лечебной физкультуре.

В течение года в больнице выполняют более 2,5 тыс. подобных операций.

Анна Гречко