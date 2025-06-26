На улице Длинной в Краснодаре закроют парковку из-за реставрации Дома Лихацкого

С 28 июня в центре Краснодара временно закроют муниципальную парковку на ул. Длинной между ул. Красной и ул. Красноармейской. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с началом реставрации Дома купца Лихацкого — объекта культурного наследия регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Движение по улице останется открытым, однако автомобилистам рекомендовано заранее планировать размещение транспорта на альтернативных стоянках. Территорию парковки необходимо освободить до начала работ.

Реставрация финансируется из городского бюджета. Состояние здания ранее признали неудовлетворительным в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Перед началом работ объект осмотрел глава города Евгений Наумов совместно с подрядчиком и представителями краевого управления госохраны объектов культурного наследия.

Анна Гречко