Weekend №19–2025
Читайте в номере от 26 июня
Малевич против квадрата, Паустовский против Есенина, музыка против воздуха, солнце против науки, а также другие рассказы про фильмы, книги и выставки, чтобы составить планы на выходные или отпуск.
Дирижер Дмитрий Юровский — о серьезных произведениях на свежем воздухе
Интервью в преддверии фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье
C 9 по 13 июля на территории музея «Новый Иерусалим» в восьмой раз пройдет музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Один из хедлайнеров и по совместительству художественный руководитель фестиваля — маэстро Дмитрий Юровский. В прошлом он возглавлял Новосибирский оперный театр, сейчас руководит Красноярским театром оперы и балета, кроме того, регулярно выступает с лучшими российскими симфоническими коллективами. Ляля Кандаурова встретилась с младшим представителем прославленной дирижерской династии, чтобы обсудить концепцию мероприятия, здравые эмоции и природную сценографию, которую музыка обретает под открытым небом.
«Черный квадрат» раздора
Краткая история главной картины ХХ века
В июне 1915 года Казимир Малевич написал свою главную работу и одну из главных картин русского авангарда. Рассказываем, откуда появился замысел, как он воплощался и чем был для автора и его современников.
По имени «Солнце»
От советского НПО до арт-объекта
На XIX Архитектурной биеннале в Венеции, проходящей с 10 мая по 23 ноября, представлено 66 национальных павильонов. Как и три последних года, Россия в выставке не участвует. Зато в этом году дебютирует Азербайджан, а павильон Узбекистана, получающий большое внимание критиков и публики, курируют Екатерина Головатюк и Джакомо Кантони из российско-итальянского бюро Grace.
Сосны против берез
Или о дуализме рязанской романтики
Области, где даже обычные с виду грибы оказываются с глазами и патриотическими порывами, действительно, свойственна двойственность. Березовая роща тут чередуется с сосновым бором, уходящие за горизонт просторы сменяются крутыми склонами оврагов и холмов, пески переходят в трясины, а проза спорит по красоте с поэзией. И эмоции от прогулок среди всего этого — самого разного спектра.
Следствие ведут неудачники
Вышел сериал «Отдел нераскрытых дел»
В новом детективном хите на Netflix от режиссера «Ход королевы» подстреленный бандитом, но выживший полицейский ищет пропавшую без вести прокуроршу. Сюжет позаимствован из датского фильма вместе с мрачной атмосферой сканди-нуара, которая отлично ложится на шотландскую почву.
Между фугой и фуззом
Главные гибридные композиторы современности
26 июня в креативном кластере «Суперметалл» в рамках юбилейного сезона фестиваля SOUND UP состоится большой концерт, посвященный американскому композитору Брайсу Десснеру — гитаристу известной рок-группы The National, автору саундтреков к популярным фильмам и признанному мастеру современной академической музыки. Не делающий различий между роком и классикой, Десснер — фигура выдающаяся, но не уникальная.
Снаружи всех измерений
Кинопремьеры недели
Все что угодно может обернуться чем угодно: сверхчеловек легко превращается в суперзлодея, дар божий — в дьявольское искушение, а груз ответственности — в непосильную ношу. Классика аниме, фестивальное сатирическое драмеди и душещипательная драма про деменцию — все про непрошеные «подарки» свыше.
Рассказы и показы
Книжные новинки конца июня
Малый жанр в прозе, новое кино на экране и опера на сцене против жизни вне ее.
Море Prada
Кассиопея на волнах, коралловые огороды и климатическое искусство
Prada Group показала все возможности программы Sea Beyond на посвященной мировому океану конференции ЮНЕСКО UNOC-3 в Ницце.
Качели для взрослых
Самые весомые новинки рэпа на русском
Легкость, с которой новички берутся за хип-хоп, оставляет двоякое впечатление. При всей хитовости их рэп — работа по принципу «в одно ухо влетело, из другого вылетело». Тем отраднее, когда за микрофон берется ветеран, не успевший переехать умом в Нарнию.