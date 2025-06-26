Weekend №19–2025

Малевич против квадрата, Паустовский против Есенина, музыка против воздуха, солнце против науки, а также другие рассказы про фильмы, книги и выставки, чтобы составить планы на выходные или отпуск.

Фото: Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных, Москва

Дирижер Дмитрий Юровский — о серьезных произведениях на свежем воздухе

Интервью в преддверии фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье

C 9 по 13 июля на территории музея «Новый Иерусалим» в восьмой раз пройдет музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Один из хедлайнеров и по совместительству художественный руководитель фестиваля — маэстро Дмитрий Юровский. В прошлом он возглавлял Новосибирский оперный театр, сейчас руководит Красноярским театром оперы и балета, кроме того, регулярно выступает с лучшими российскими симфоническими коллективами. Ляля Кандаурова встретилась с младшим представителем прославленной дирижерской династии, чтобы обсудить концепцию мероприятия, здравые эмоции и природную сценографию, которую музыка обретает под открытым небом.

Фото: пресс-служба фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

«Черный квадрат» раздора

Краткая история главной картины ХХ века

В июне 1915 года Казимир Малевич написал свою главную работу и одну из главных картин русского авангарда. Рассказываем, откуда появился замысел, как он воплощался и чем был для автора и его современников.

Фото: Третьяковская галерея

По имени «Солнце»

От советского НПО до арт-объекта

На XIX Архитектурной биеннале в Венеции, проходящей с 10 мая по 23 ноября, представлено 66 национальных павильонов. Как и три последних года, Россия в выставке не участвует. Зато в этом году дебютирует Азербайджан, а павильон Узбекистана, получающий большое внимание критиков и публики, курируют Екатерина Головатюк и Джакомо Кантони из российско-итальянского бюро Grace.

Фото: Gerda Studio | ACDF

Сосны против берез

Или о дуализме рязанской романтики

Области, где даже обычные с виду грибы оказываются с глазами и патриотическими порывами, действительно, свойственна двойственность. Березовая роща тут чередуется с сосновым бором, уходящие за горизонт просторы сменяются крутыми склонами оврагов и холмов, пески переходят в трясины, а проза спорит по красоте с поэзией. И эмоции от прогулок среди всего этого — самого разного спектра.

Фото: Getty Images

Следствие ведут неудачники

Вышел сериал «Отдел нераскрытых дел»

В новом детективном хите на Netflix от режиссера «Ход королевы» подстреленный бандитом, но выживший полицейский ищет пропавшую без вести прокуроршу. Сюжет позаимствован из датского фильма вместе с мрачной атмосферой сканди-нуара, которая отлично ложится на шотландскую почву.

Фото: Netflix

Между фугой и фуззом

Главные гибридные композиторы современности

26 июня в креативном кластере «Суперметалл» в рамках юбилейного сезона фестиваля SOUND UP состоится большой концерт, посвященный американскому композитору Брайсу Десснеру — гитаристу известной рок-группы The National, автору саундтреков к популярным фильмам и признанному мастеру современной академической музыки. Не делающий различий между роком и классикой, Десснер — фигура выдающаяся, но не уникальная.

Фото: Andrew Benge / Redferns

Снаружи всех измерений

Кинопремьеры недели

Все что угодно может обернуться чем угодно: сверхчеловек легко превращается в суперзлодея, дар божий — в дьявольское искушение, а груз ответственности — в непосильную ношу. Классика аниме, фестивальное сатирическое драмеди и душещипательная драма про деменцию — все про непрошеные «подарки» свыше.

Фото: Иноекино

Рассказы и показы

Книжные новинки конца июня

Малый жанр в прозе, новое кино на экране и опера на сцене против жизни вне ее.

Море Prada

Кассиопея на волнах, коралловые огороды и климатическое искусство

Prada Group показала все возможности программы Sea Beyond на посвященной мировому океану конференции ЮНЕСКО UNOC-3 в Ницце.

Фото: Courtesy of Prada Group

Качели для взрослых

Самые весомые новинки рэпа на русском

Легкость, с которой новички берутся за хип-хоп, оставляет двоякое впечатление. При всей хитовости их рэп — работа по принципу «в одно ухо влетело, из другого вылетело». Тем отраднее, когда за микрофон берется ветеран, не успевший переехать умом в Нарнию.