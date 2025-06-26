Рынок реагентов для фармотрасли и медицины вырастет почти вдвое к 2030 году

Российский рынок лабораторного оборудования к 2030 году увеличится на 70%, до 256 млрд руб., а сегмент медицинских реагентов — почти вдвое, до 530 млрд руб. Такой рост (9–11% в год) обеспечат старение населения и растущий спрос на платную медицину, следует из исследования Kept.

В 2024 году объем рынка реагентов составил 286 млрд руб., оборудования — 154 млрд руб. Основные потребители реагентов — фармкомпании (64% рынка), тогда как 56% оборудования закупает госсектор.

Драйверами роста станут локализация фармпроизводства и развитие биотехнологий. Однако риски сохраняются — санкционное давление и макроэкономическая нестабильность могут замедлить динамику.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Реагенты национальной безопасности».