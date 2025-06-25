Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

В базе Федерального института промышленной собственности появился новый товарный знак: Lada Yarus. Регистрация действует до 2035 года. Товарный знак зарегистрирован по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), это автомобили, игрушки, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

Правообладатель не раскрывается — информация о нем не публикуется в соответствии с постановлением правительства №1209 от 2 сентября 2024 года. Согласно документу, заявитель может не публиковать свои данные в открытом доступе, однако в заявке указан адрес для переписки — город Тольятти, улица Заставная, дом 2. По этому адресу располагается научно-технический центр «АвтоВАЗа».

До этого «АвтоВАЗ» зарегистрировал еще восемь названий для будущих автомобилей: Astera, Retiva, Altra, Ariva, Parus, Tigris, Ursus и Terum.

Подробнее о новых знаках концерна — в материале «Ъ FM» «"АвтоВАЗ регулярно регистрирует новые имена"»