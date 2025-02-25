Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие названия, предположительно, для будущих моделей выбрал Волжский автозавод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В нынешнем феврале были оформлены авторские права еще на несколько названий, которыми в дальнейшем, может быть, станут называться те или иные модели Волжского автозавода. В открытой базе Федерального института промышленной собственности зафиксировано пять заявок на регистрацию товарных знаков, заявитель которых не называется, однако в контактной информации приводится адрес научно-технического центра АвтоВАЗа в Тольятти.

Итак, что это за названия? Tigris — люди старшего поколения помнят по телевизионной программе «Клуб путешественников», что так называлась тростниковая лодка, на которой норвежец Тур Хейердал отправился в свою знаменитую экспедицию в 1977 году. Кончилась она сожжением лодки, потому что путешествию помешали маневры НАТО в Красном море. Второе название Yashma — знаменитый наш поделочный камень. В принципе, вспоминая «Жигули», с которыми постоянно нужно было что-то поделывать, название логичное. Третье — Ariva. Что имелось в виду, непонятно, но в испанском это слово, написанное, правда, через два «r», означает «давай-давай». Еще зарегистрировано имя Parus. В целом неплохо, потому что на логотипе Lada есть парус, а в самом слове есть слог «рус», который говорит о принадлежности к России. На тот же принцип, вероятно, опирается и пятый зарегистрированный товарный знак — Yarus. Едва ли имеются в виду пласт чего-то, нижний ярус стеллажа или верхний ярус колокольни. Скорее, Yarus — это отсылка к популярной песне исполнителя с творческим псевдонимом Shaman.

Надо сказать, что АвтоВАЗ регулярно регистрирует новые имена. В прошлом году, например, были получены права на Retiva, Altra, Ursus, Terum, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Tarusa и XTour. А четыре года назад Роспатент зарегистрировал название Lada Aura — именно так стал называться бизнес-седан, построенный на базе Lada Vesta и запущенный в производство в прошлом году. К слову, имя Iskra было предложено читателями журнала «За рулем» еще в 1967 году. Но пригодилось оно только сегодня, потому что тогда выбрали имя «Жигули».

Дмитрий Гронский