На плавучую поликлинику в ХМАО установили систему ИИ для диагностики

На плавучей поликлинике «Николай Пирогов» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начала работу система искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки врачебной диагностики, сообщили в пресс-службе ИИ-разработчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

ИИ-сервис «Третье Мнение» будет использоваться для автоматического анализа рентген-снимков, формируя первичные заключения для врачей-рентгенологов и отмечая области с признаками заболеваний, что позволит сократить время на диагностику на 58% и снизить нагрузку на специалистов. Это впервые когда ИИ применяют не в стационаре, а на плаву.

В июле на судне будет установлен ИИ-модуль для раннего выявления рака молочной железы в рамках программ онкоскрининга. Система способна обрабатывать до 84 исследований в сутки без расширения штата. Осенью оба модуля установят на новом медтеплоходе «Святитель Лука», который будет курсировать по Оби и Иртышу, обеспечивая доступ к диагностике в труднодоступных поселках.

«Интеграция искусственного интеллекта делает медицинский теплоход высокотехнологичной платформой для оказания помощи. Такие цифровые инструменты помогают врачам быстрее принимать обоснованные диагностические решения, а жителям отдаленных территорий — получать современную медицинскую помощь, не покидая свои населенные пункты»,— отметил глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Роман Паськов.

Специализированный теплоход «Николай Пирогов» был спущен в 1993-м году. Глава ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что жители региона до сих пор продолжают активно пользоваться передвижной плавучей поликлиникой, которая ежегодно обслуживает более 8 тыс. пациентов. В конце мая «Николай Пирогов» отправился в летнюю навигацию.

Полина Щуцкая