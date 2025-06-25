Денис Паслер обсудил перспективы сотрудничества с иностранным дипкорпусом

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с представителями восьми иностранных государств, в ходе которой обсудил направления дальнейшего сотрудничества региона с зарубежными партнерами. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В преддверии Международной промышленной выставки Иннопром глава региона обратился к генконсулам. В ходе встречи были достигнуты договоренности с генконсулом Китая об усилении работы в сфере логистики, в частности, по привлечению китайских партнеров к строительству логистических комплексов и инфраструктуры в регионе.

Кроме того, представители государств договорились об организации бизнес-миссий свердловских предприятий в Азербайджан и Казахстан осенью 2025 года. Обсудили перспективы сотрудничества по социально-экономическим направлениям с представителями Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Глава региона отметил, что Свердловская область сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по развитию международных и внешнеэкономических связей. «У нас выстроено сотрудничество с партнерами из более чем 110 стран, а по количеству официальных представительств иностранных государств Средний Урал занимает третье место по стране»,— отметил Денис Паслер.

Полина Щуцкая