Пассажиропоток аэропорта Нальчик по итогам 2024 года увеличился на 20%

Пассажиропоток аэропорта в Нальчике по итогам 2024 года составил 164 тыс. человек. Это на 20% больше показателей 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что пассажиропоток может достичь 500 тыс. человек в год благодаря новым рейсам в Казань и Сочи, а также запланированному международному авиасообщению.

Кроме того, в 2026-2027 годах будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Мария Хоперская