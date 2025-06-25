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Пассажиропоток аэропорта Нальчик по итогам 2024 года увеличился на 20%

Пассажиропоток аэропорта в Нальчике по итогам 2024 года составил 164 тыс. человек. Это на 20% больше показателей 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что пассажиропоток может достичь 500 тыс. человек в год благодаря новым рейсам в Казань и Сочи, а также запланированному международному авиасообщению.

Кроме того, в 2026-2027 годах будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Мария Хоперская

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