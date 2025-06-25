Под Астраханью в реке утонули двое детей, прокуратура контролирует ход проверки

Прокуратура Астраханской области поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели двух детей в реке Болда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла с 17:00 до 18:00 сегодня, 25 июня, в акватории протока реки Болда села Началово Приволжского района. В этот период времени там утонули двое детей 2013 и 2014 года рождения во время купания.

Следствие приступило к процессуальной проверке по данному факту. Надзорное ведомство контролирует ход проверочных мероприятий. Также прокуратуре предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации мест купания. По завершении проверки специалисты решат вопрос о мерах реагирования.

Павел Фролов