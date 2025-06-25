Морковь подорожала в России на 3,3% за неделю

Инфляция в России с 3 по 9 июня осталась на уровне 0,04%, следует из данных Росстата. С начала месяца темпы роста цен составили 0,12%, с начала года — 3,68%.

Плодоовощная продукция подешевела на 0,3%. Сильнее всего подешевела капуста (–3,2%), картофель (–2,2%), помидоры (–2,1%). При этом подорожала морковь (+3,3%), огурцы (+2,8%) и яблоки (+1,5%). Среди других продовольственных товаров сильнее всего подешевели яйца (–2,4%).

По оценкам Минэкономразвития, цены на непродовольственные продукты упали на 0,02%. Электро- и бытовые приборы подешевели на 1,1%.

Елизавета Шмакова