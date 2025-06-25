Госдума разрешила командирам на СВО выполнять функции нотариусов для добровольцев

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, смогут удостоверять доверенности и завещания у командиров своих воинских частей. Соответствующие поправки к Гражданскому кодексу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 25 июня.

Законопроект был внесен в Думу в сентябре 2024 года группой депутатов-единороссов, в которую вошли главы комитетов по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Как отмечали авторы в пояснительной записке, по действующему законодательству обратиться к своим командирам за удостоверением доверенностей и завещаний могут только военнослужащие.

Бойцы добровольческих формирований такой возможности не имеют, что для них особенно критично, когда «по объективным причинам» к нотариусу обратиться невозможно, а подтвердить полномочия своих представителей (прежде всего родственников) необходимо — например, при совершении сделок, получении денежных средств и распоряжении ими, оформлении льгот и пр. Предложенные поправки ликвидируют этот пробел.

В третьем чтении документ был принят единогласно 404 голосами. Как пояснил в своем Telegram-канале Василий Пискарев, среди прочего они позволят добровольцам «заверить у командира заявление об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя».

Иван Кириакидис