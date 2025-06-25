Детская коляска приостановила движение поездов по «фиолетовой» ветке метро

Вечером 25 июня движение поездов по 5-й линии петербургского метро временно приостанавливали из-за падения на пути пустой детской коляски, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился на станции метро «Звенигородская».

По словам очевидцев, поезда в сторону Шушар останавливались на несколько минут в тоннелях между «Спортивной» и «Адмиралтейской», а также от «Звенигородской» до «Волковской».

В итоге вагоны оказались переполненными. Сейчас специалисты устанавливают причины падения, движение по «фиолетовой» ветке восстановлено в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в связи с проведением общегородского праздника выпускников «Алые паруса» метрополитен Петербурга продолжит работу в ночь на 29 июня.

Андрей Маркелов