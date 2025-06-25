В Сочи отремонтируют четыре медучреждения в 2025 году

В 2025 году в Сочи проведут ремонтные работы в четырех медицинских организациях. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарский край в текущем году осуществит капитальный ремонт в 34 подведомственных медицинских организациях и возведет 52 крупных объекта здравоохранения. Строительство новых объектов и капремонт действующих ведутся за счет федерального и регионального бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Среди 52 возводимых объектов 12 офисов врача общей практики и 22 фельдшерско-акушерских пункта. По информации минздрава, принимаемые меры позволят обеспечить комфорт для пациентов и повысить эффективность оказания медицинской помощи населению.

Кроме того, в 2025 году на курорте предусмотрены масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры. В рамках программы модернизации планируется капитальный ремонт 13 объектов, а также строительство свыше 21 км новых водопроводных и канализационных сетей.

Реализация проектов направлена на улучшение качества коммунальных услуг более чем для 200 тыс. горожан. Финансирование предусмотрено за счет средств краевого и городского бюджетов. Работы будут вестись с начала второго и до конца четвертого квартала 2025 года.

В числе ключевых мероприятий — прокладка 7,6 км канализационных сетей, что обеспечит включение в новую систему водоотведения свыше 85 тыс. человек.

Анна Гречко