Работу донского полигона «Южный город» приостановили по решению суда на 60 суток

Арбитражный суд Ростовской области на 60 суток приостановил деятельность донской компании ООО «Южный город». Об этом сообщила пресс-служба управления Росприроднадзора. Ведомство является истцом по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Причиной для судебных разбирательств стала ситуация на полигоне в Семикаракорском районе. Сотрудники ведомства выявили там нарушения правил по хранению отходов на местном полигоне.

В исковом заявлении ведомство обратило внимание на систематические нарушение компанией правил обращения с отходами. В частности, был выявлен сброс жидких отходов 4-го класса опасности (осадка из промышленных накопителей сточных вод) в обычный котлован, не оборудованный специальной изоляцией.

Мария Хоперская